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Рогозин надеется, что миллиардеры РФ тоже начнут тратить деньги на космические технологии

По словам гендиректора Роскосмоса, можно согласиться с утверждением некоторых экспертов, что суборбитальный полет аппарата Unity-22 Virgin Galactic не имеет отношения к профессиональной космонавтике
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду на то, что российские миллиардеры тоже начнут тратить деньги на развитие космических технологий. Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС, комментируя суборбитальный полет аппарата Unity-22 Virgin Galactic.

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"Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе", - сказал Рогозин.

По словам гендиректора Роскосмоса, можно согласиться с утверждением некоторых уважаемых экспертов, что сегодняшний суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике. "Но тем не менее событие знаковое и с точки зрения развития технологий, и с точки зрения расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса", - подчеркнул он.

Миллиардер и основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон и еще пять сотрудников компании в воскресенье совершили полет к границе космоса, поднявшись на высоту в 86 км на борту аппарата Unity-22. Все путешествие продлилось для них около часа, а чувство невесомости космические пассажиры испытывали лишь несколько минут. В состав экипажа, помимо миллиардера, вошли пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования в Virgin Galactic Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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