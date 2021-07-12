Кандидаты в отряд космонавтов приступили к тренировкам в ЦПК

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Четыре кандидата в российский отряд космонавтов приступили к общекосмической подготовке (ОКП). Об этом говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК), распространенном в понедельник.

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

"Кандидаты в космонавты набора 2020 года в разное время приступили к ОКП. Кому-то для смены деятельности и места жительства понадобилось меньше времени, кому-то больше", - говорится в сообщении.

В понедельник в ЦПК состоялось представление новобранцев - Сергея Тетерятникова, Александра Колябина, Сергея Иртуганова и Арутюна Кивиряна.

В конце января Межведомственная комиссия рекомендовала Центру подготовки космонавтов (ЦПК) зачислить кандидатами в космонавты по итогам открытого набора в отряд четырех человек, среди них вновь нет девушек. Общекосмическую подготовку пройдут Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян. Как уточнили в Роскосмосе, в ближайшее время у них начнется двухлетний курс ОКП.