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В ходе полета "Прогресса МС-17" отработали элементы одновитковой схемы сближения с МКС

Стыковка грузового корабля со станцией прошла 2 июля

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Элементы одновитковой схемы сближения с Международной космической станцией (МКС) были отработаны во время стыковки грузового транспортного корабля "Прогресс МС-17" 2 июля. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

В Роскосмосе напомнили, что 2 июля состоялась стыковка грузового корабля с МКС. "В ходе выполнения программы автономного полета корабля специалисты РКК "Энергия" им. С. П. Королева начали отработку элементов перспективной одновитковой схемы автономного сближения с МКС под контролем главной оперативной группы Центра управления полетами РС (российского сегмента - прим. ТАСС) МКС", - говорится в сообщении.

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