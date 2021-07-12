В ходе полета "Прогресса МС-17" отработали элементы одновитковой схемы сближения с МКС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Элементы одновитковой схемы сближения с Международной космической станцией (МКС) были отработаны во время стыковки грузового транспортного корабля "Прогресс МС-17" 2 июля. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

В Роскосмосе напомнили, что 2 июля состоялась стыковка грузового корабля с МКС. "В ходе выполнения программы автономного полета корабля специалисты РКК "Энергия" им. С. П. Королева начали отработку элементов перспективной одновитковой схемы автономного сближения с МКС под контролем главной оперативной группы Центра управления полетами РС (российского сегмента - прим. ТАСС) МКС", - говорится в сообщении.