Космонавт показал эмблему экспедиции, в которую он отправится с космическими туристами

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин опубликовал эмблему экспедиции, в рамках которой на МКС отправится он и два космических туриста из Японии - миллиардер-предприниматель Юсака Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано.

"Вот дизайн нашей экспедиционной эмблемы, созданный дизайнером Алексеем Тарапата и командой Маэдзавы", - подписал изображение Мисуркин в своей группе в "ВКонтакте".