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Космонавт показал эмблему экспедиции, в которую он отправится с космическими туристами

Запуск корабля "Союз МС-20" с космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным и двумя космическими туристами из Японии запланирован на 8 декабря

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин опубликовал эмблему экспедиции, в рамках которой на МКС отправится он и два космических туриста из Японии - миллиардер-предприниматель Юсака Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано.

"Вот дизайн нашей экспедиционной эмблемы, созданный дизайнером Алексеем Тарапата и командой Маэдзавы", - подписал изображение Мисуркин в своей группе в "ВКонтакте".

На эмблеме изображен пилотируемый корабль "Союз МС" на фоне Земли, а также орел, раскинувший крылья. В предыдущем полете также было изображение этой птицы, она напоминает о городе Орле, где вырос Мисуркин. На эмблеме также виден флаг Японии, который символизирует страну двух туристов, и перечислены фамилии всех членов экипажа.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря 2021 года. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять "Союзом МС-20" будет Мисуркин. Трехмесячная подготовка к полету непосредственно в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина уже идет.

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ЯпонияРоссия
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