Российские космонавты готовят на МКС модуль "Пирс" к отстыковке от станции

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские космонавты провели ряд работ для отстыковки модуля "Пирс" от Международной космической станции (МКС) перед тем, как на его место причалит многофункциональный лабораторный модуль "Наука". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"Российские члены экипажа 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию готовят к отстыковке модуль "Пирс" от российского сегмента МКС. При условии пуска ракеты-носителя "Протон-М" с модулем "Наука" 21 июля 2021 года расстыковка "Пирса" запланирована на 23 июля", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров со специалистами Главной оперативной группы управления российским сегментом станции (РКК "Энергия" имени С. П. Королева, входит в состав госкорпорации "Роскосмос") разделили гидравлический контур, выполнили работы по коммутации для управления стыковочным отсеком через транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-16", а также проверили стыковочный агрегат и его системы.

"Стыковочный отсек-модуль "Пирс", чье место займет новый многоцелевой лабораторный модуль "Наука", планируется отстыковать при помощи грузового корабля "Прогресс МС-16" от Международной космической станции 23 июля в 16:17 по московскому времени. Его затопление в Тихом океане произойдет спустя примерно 4 часа", - добавили в Роскосмосе.