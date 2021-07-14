Роскосмос уже запланировал 13 новых экспериментов на МКС после стыковки "Науки"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Свыше 10 экспериментов уже планируется провести в многоцелевом лабораторном модуле (МЛМ) "Наука" после его стыковки с МКС. Об этом говорится в разделе сайта Роскосмоса, посвященного модулю.

Согласно информации, размещенной на сайте, внутри и на поверхности модуля "Наука" уже планируется проведение 13 экспериментов по различным направлениям, среди которых "Капля-2" (космические технологии), "Асептик" (космическая биология и физиология), "Мираж", "Вампир", "Фуллерен" (все три - космическое материаловедение), "Витацикл-Т" (космическая биология и физиология), "Ракурс" (исследования Земли из космоса) и другие.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

Запуск МЛМ запланирован на 21 июля, а стыковка с МКС - на 29 июля.