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В Роскосмосе заявили, что космонавты в течение месяца получат первую повышенную зарплату

В ближайшие недели госкорпорация завершит все формальные процедуры по доведению денежных средств до Центра подготовки космонавтов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Первая повышенная зарплата будет выплачена российским космонавтам в течение месяца. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.

"Я думаю, что в течение месяца мы завершим все формальные процедуры по доведению денежных средств до Центра подготовки космонавтов (ЦПК) и они уже получат полностью зарплату", - отметил Овчинников.

По словам первого заместителя гендиректора, также будет проведен перерасчет за предыдущие месяцы с момента вступления в силу соответствующего распоряжения. В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому оклад кандидатов в космонавты возрастет с 60,9 тыс. до 129,5 тыс. рублей. У космонавтов он увеличится с 63,8 тыс. до 135,8 тыс. рублей, у тех из них, кто уже совершил полет в космос, - с 69,6 тыс. до 139,2 тыс. рублей в месяц, у инструкторов-космонавтов - с 88,4 тыс. до 165,9 тыс. рублей. От новых ставок будут рассчитываться процентные надбавки.

Распоряжение действует на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. В апреле Овчинников сообщил ТАСС, что заработная плата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит около 300 тыс. рублей в месяц, а опытных космонавтов - более 500 тыс. рублей. По его словам, до повышения зарплаты российских космонавтов были практически в два раза ниже, чем их коллег из США или Европы.

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