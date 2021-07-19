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Первые проверки ракеты "Протон-М" с модулем "Наука" прошли успешно

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, запуск предстоит сложный

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Первые два дня проверок ракеты-носителя "Протон-М" с многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) "Наука" на космодроме Байконур прошли успешно. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время встречи с отрядом космонавтов.

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"Первые два дня прошли без замечаний", - отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, запуск предстоит сложный. Перед ним был выделен дополнительный резервный день.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

Запуск МЛМ запланирован на 21 июля, а стыковка с МКС - на 29 июля. Расстыковка и затопление модуля "Пирс" ожидается 23 июля.

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