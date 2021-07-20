ЦПК планирует в 2022 году поставить в Роскосмосе вопрос о новом наборе в отряд космонавтов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) планирует в середине следующего года предложить Роскосмосу открыть новый набор в отряд космонавтов. Об этом сообщил в интервью ТАСС в преддверии Международного авиационно-космического салона начальник ЦПК Максим Харламов.

"В начале этого года мы приступили к подготовке нового набора. Решение о наборе принимает Роскосмос, мы с таким предложением планируем обратиться в госкорпорацию в середине следующего года", - сказал Харламов в ответ на соответствующий вопрос.

Предыдущий набор в отряд космонавтов стартовал в РФ в 2019 году. В конце января текущего года Межведомственная комиссия рекомендовала Центру подготовки космонавтов зачислить кандидатами в космонавты по итогам открытого набора в отряд четырех человек. Общекосмическую подготовку начали проходить Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян.