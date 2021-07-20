Глава ЦПК рассказал о разработке программы подготовки космонавтов к полету на "Орле"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина начнет разрабатывать программу подготовки экипажей к полету на перспективном корабле "Орел" в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщил в интервью ТАСС в преддверии Международного авиационно-космического салона начальник ЦПК Максим Харламов.

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"Думаю, в ближайшие 2-3 месяца мы приступим к разработке самой программы", - отметил Харламов.

Как уточнил начальник ЦПК, сейчас разрабатываются требования к подготовке космонавтов, функции космонавтов, анализируется техническая документация штатного корабля.

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название "Федерация") создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. В 2025 году планируется первый пилотируемый полет.