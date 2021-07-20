Роскартография подписала соглашение о сотрудничестве с частной компанией Success Rockets

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Частная космическая компания Success Rockets и Роскартография на авиасалоне МАКС-2021 подписали контракт о сотрудничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе космической компании.

"20 июля в рамках авиасалона МАКС-2021 Роскартография подписала соглашение о сотрудничестве с частной российской космической компанией Success Rockets. Роскартография заинтересована в получении данных дистанционного зондирования Земли с космических аппаратов для использования в целях оперативного мониторинга изменений земной поверхности. Такие данные планирует предоставлять российская частная космическапря компания Success Rockets", - сказали в пресс-службе.

В Success Rockets пояснили, что сотрудничество реализуется в рамках двух направлений деятельности компании - создания группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в инфракрасном и оптическом диапазонах (SR OKO) и группировки радиолокационного зондирования Земли (SR SAR).

"Мы приветствуем появление в России компании, которая в перспективе сможет дополнительно обеспечивать нас оперативной информацией об изменениях земной поверхности. Коллегам желаю успехов, будем ждать результатов", - привели в пресс-службе компании слова генерального директор Роскартографии Сергея Карутина.

В Success Rockets уточнили, что группировка ДЗЗ SR OKO в инфракрасном и оптическом диапазонах будет включать в себя 36 космических аппаратов, каждый из которых будет нести на себе оптическую камеру для высокодетальной съемки с разрешением 0,5 м и изображающий инфракрасный спектрометр. "Это позволит нам добиться максимального качества изображений, которые требуются для решения задач Роскартографии, главного на сегодняшний день исполнителя картографо-геодезических работ федерального значения. Интерес со стороны государственных организаций подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Мы благодарны коллегам за оказанное доверие и поддержку", - привели в пресс-службе слова главы компании Success Rockets Олега Мансурова.

Ранее сообщалось, что Success Rockets зарегистрировала в Ростове-на-Дону дочернюю компанию ООО "СР Сателлитс" (SR Satellites), которая будет заниматься производством спутников.