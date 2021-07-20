В США космический корабль New Shepard совершил первый полет с пассажирами на борту

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Компания Blue Origin успешно осуществила во вторник первый суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту, среди них был богатейший человек мира Джефф Безос. Трансляция велась на сайте компании, а также в эфире центральных телеканалов.

Корабль стартовал с космодрома в районе города Ван-Хорн (штат Техас) в 09:12 по времени Восточного побережья США (16:12 мск) и, вертикально поднявшись, преодолел высоту 100 км. Отделившаяся от ракеты-носителя капсула спустилась на землю на парашютах. Носитель также совершил вертикальную посадку. Полет продлился около 11 минут, примерно в течение трех минут пассажиры могли ощущать невесомость. Управление кораблем осуществлялось в автоматическом режиме.

Перед полетом Безос дал несколько интервью американским телеканалам. Он заверил, что не стремится к соперничеству с другими предпринимателями, которые планируют организовать туристические полеты в космос. "Первым в космосе был один человек - его звали Юрий Гагарин. Это был давно. Думаю, я буду 570-м или около того", - сказал бизнесмен. "Здесь дело не в соперничестве, а в том, чтобы проложить путь в космос, чтобы последующие поколения могли делать в космосе невероятные вещи", - подчеркнул он.

Кто на борту

В число пассажиров, помимо миллиардера Безоса, вошел его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, в прошлом профессиональный летчик, прошедшая программу подготовки астронавтов, а также 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов. Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Деймен - самым молодым.

В Blue Origin ранее заявляли, что Фанк принята на борт New Shepard в качестве "почетного гостя". Деймен является первым платным клиентом данной компании, которая рассчитывает в будущем осуществлять туристические суборбитальные полеты на регулярной основе.

Место Деймена на корабле оплатил его отец. О какой именно сумме идет речь, официально не уточняется. Ранее ожидалось, что молодой человек будет находиться на борту New Shepard во время его второго пассажирского полета. Однако было решено, что Деймен заменит другого пассажира, который в июне купил на аукционе за $28 млн место на New Shepard. Его имя не разглашается. Он отложил свой полет на более поздний срок из-за занятости.

Джефф Безос является владельцем Blue Origin, а также основателем корпорации Amazon. В составляемом агентством Bloomberg списке богатейших людей мира предприниматель занимает первое место. Его состояние превышает $200 млрд.

Blue Origin ранее провела 15 испытаний своего суборбитального корабля, при этом в роли пассажира выступал снабженный датчиками манекен в человеческий рост, которого назвали в честь Люка Скайуокера, одного из героев киносаги "Звездные войны". New Shepard может брать на борт шесть пассажиров.

Конкуренция в отрасли

Blue Origin - лишь одна из фирм, которые собираются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы имеются у компаний Virgin Galactic и SpaceX.

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, основавший Virgin Galactic, 11 июля совершил суборбитальный полет на разработанном фирмой космолете Unity 22. Этот аппарат был поднят на высоту около 15 км на самолете Eve, после чего отделился и начал самостоятельный полет.

Космолет Unity 22 достиг высоты 86 км, которую ВВС США считают выше верхних слоев атмосферы Земли, но которая ниже линии Кармана (более 100 км, космический полет по классификации Международной авиационной федерации). У пассажиров было несколько минут на то, чтобы отстегнуть ремни и испытать состояние невесомости.