Джефф Безос рассказал о впечатлениях от полета на корабле New Shepard

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Богатейший человек мира Джефф Безос заявил, что суборбитальный полет на корабле New Shepard превзошел его ожидания. Своими впечатлениями от полета на аппарате принадлежащей ему компании Blue Origin предприниматель поделился во вторник на пресс-конференции.

Безос отметил, что полет "намного превзошел ожидания, которые изначально были высокими". Предприниматель подчеркнул, что его удивило то, "насколько естественным" оказалось для него ощущение невесомости.

"Атмосфера [Земли] - огромная, - продолжил Безос. - Но когда оказываешься над ней, осознаешь, что она очень тонкая, маленькая и хрупкая и мы вредим ей, перемещаясь по планете". "Одно дело - понимать это, и совсем другое - увидеть собственными глазами <...>", - заключил он.

Blue Origin во вторник осуществила первый суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту. Среди них, помимо Безоса, был его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, в прошлом профессиональный летчик, прошедшая программу подготовки астронавтов, а также 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов. Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Деймен - самым молодым.

Джефф Безос является владельцем Blue Origin, а также основателем корпорации Amazon. В составляемом агентством Блумберг списке богатейших людей мира предприниматель занимает первое место. Его состояние превышает $200 млрд.

Blue Origin - одна из фирм, которые собираются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы имеются у компаний Virgin Galactic и SpaceX. Британский миллиардер Ричард Брэнсон, основавший Virgin Galactic, 11 июля совершил суборбитальный полет на разработанном фирмой космолете Unity 22.