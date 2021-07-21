Первый запуск спутника "Глонасс-К2" перенесли на 2022 год

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Запуск новейшего навигационного спутника "Глонасс-К2" перенесен на следующий год. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли в кулуарах Международного авиационно-космического салона (МАКС).

"Глонасс-К2" будет готов в этом году с возможностью запуска в начале следующего", - сказал собеседник агентства.

"Глонасс-К2" - новое поколение навигационных спутников системы ГЛОНАСС. В апреле текущего года генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева" Николай Тестоедов сообщил ТАСС, что запуск аппарата "Глонасс-К2" запланирован на IV квартал 2021 года.

В октябре прошлого года генконструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин заявил в интервью ТАСС, что новые космические аппараты "Глонасс-К2" обеспечат точность навигации менее 30 см. В свою очередь Тестоедов в интервью ТАСС сообщал, что запуск нового навигационного спутника "Глонасс-К2" перенесен с 2020 на 2021 год. По его словам, некоторые элементы бортовой аппаратуры в ходе наземных экспериментов потребовали доработки.