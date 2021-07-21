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Илон Маск поздравил компанию Джеффа Безоса с успешным полетом корабля New Shepard

Blue Origin 20 июля осуществила первый суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск поздравил компанию Blue Origin богатейшего в мире человека Джеффа Безоса с успешным суборбитальным полетом корабля New Shepard.

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"Поздравляю", - написал во вторник Маск в Twitter. Таким образом он прокомментировал видеозапись приземления корабля, размещенную на странице Blue Origin.

Blue Origin во вторник осуществила первый суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту. Среди них, помимо самого Безоса, был его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, в прошлом профессиональный летчик, прошедшая программу подготовки астронавтов, а также 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов. Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Деймен - самым молодым.

Джефф Безос является владельцем Blue Origin, а также основателем корпорации Amazon. В составляемом агентством Bloomberg списке богатейших людей мира предприниматель занимает первое место. Его состояние превышает $200 млрд. Маск занимает в этом списке второе место со $181 млрд .

Blue Origin - одна из фирм, которые собираются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы имеются у компаний Virgin Galactic и SpaceX. Британский миллиардер Ричард Брэнсон, основавший Virgin Galactic, 11 июля совершил суборбитальный полет на разработанном фирмой космолете Unity 22.

Теги
СШАМаск, ИлонБезос, ДжеффриКосмос
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