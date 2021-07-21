Госкомиссия допустила ракету "Протон-М" с модулем "Наука" к заправке и пуску с Байконура

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 21 июля. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя "Протон-М", которая должна вывести на орбиту многоцелевой лабораторный модуль "Наука", к предстоящему в среду пуску. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"Принято решение о допуске ракеты космического назначения "Протон-М" с модулем "Наука" к операциям по заправке топливом и пуску в 17:58:25 мск", - сообщили в Роскосмосе.

Ранее в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры сообщили, что стартовый комплекс ракеты-носителя "Протон-М" перед запуском МЛМ "Наука" был дооснащен новым оборудованием, которое предназначено для приема и передачи телеметрической информации модуля и для контроля параметров при его подготовке на стартовом комплексе.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С модулем "Наука" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос. "Наука" доставит на МКС емкости с водой, поручни, вентиляторы, кабели и другие грузы.

"Протон-М" - российская одноразовая ракета-носитель. Принадлежит к семейству космических носителей "Протон", созданных в начале 1960-х годов. "Протоны" применяются для выведения в космос различных космических аппаратов, в том числе навигационных, военных и коммерческих спутников, межпланетных автоматических станций.