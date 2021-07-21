С Байконура запустили ракету "Протон-М" с модулем "Наука"

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 21 июля. /ТАСС/. Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Протон-М", сообщил диктор на космодроме Байконур.

"Есть отделение модуля "Наука" от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал комментатор пуска.

Солнечные батареи и антенны МЛМ "Наука" раскрылись.

"По поступившей телеметрической информации, произошло раскрытие антенн и солнечных батарей модуля "Наука", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Ракета "Протон-М" с многоцелевым лабораторным модулем "Наука" стартовала с космодрома Байконур в 17:58 мск. Модуль находится на околоземной орбите. Как сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время выведения Барнаульская станция временно не принимала телеметрию.

Дальнейшее сближение с Международной космической станцией (МКС) будет осуществляться двигателями "Науки". Выведение модуля в зону стыковки с МКС продлится восемь суток. Стыковка запланирована на 29 июля в 16:26 мск.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос. "Наука" доставит на МКС емкости с водой, поручни, вентиляторы, кабели и другие грузы.

"Протон-М" - российская одноразовая ракета-носитель. Принадлежит к семейству космических носителей "Протон", созданных в начале 1960-х годов. "Протоны" применяются для выведения в космос различных космических аппаратов, в том числе навигационных, военных и коммерческих спутников, межпланетных автоматических станций.