Модуль "Наука" находится на расчетной орбите

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Многоцелевой лабораторный модуль "Наука", который был запущен с космодрома Байконур в среду, находится на расчетной орбите. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Пуск "Протона" с "Наукой" - штатно. 20-тонный модуль [находится] на расчетной орбите. В течение восьми дней будем с ним работать, готовя сближение и стыковку с МКС", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Рогозин сообщил журналистам, что модуль "Наука" будет полностью интегрирован в МКС за срок до восьми месяцев.

"Мы планируем до 10 выходов в космос, внекорабельную деятельность для полной адаптации модуля с российским сегментом. В целом после стыковки он уже начнет выполнять свой функционал. Дальше просто будет наращиваться до 100%. Это займет, наверное, полгода - восемь месяцев", - сказал он.

Ракета "Протон-М" с многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) "Наука" стартовала с космодрома Байконур в 17:58 мск. Как сообщил Рогозин во время выведения, Барнаульская станция временно не принимала телеметрию.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос. "Наука" доставит на МКС емкости с водой, поручни, вентиляторы, кабели и другие грузы.