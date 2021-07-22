Эксперт: Россия готова к бизнесу на суборбитальных полетах, вопрос только в инвесторе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Суборбитальные полеты при наличии инвестора являются подъемным и, в перспективе, масштабируемым бизнесом для России. Мощности и инженерные силы для этого есть, сообщил российский космонавт, ученый, Герой России Сергей Рязанский на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в четверг.

Одиннадцатого июля миллиардер Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет, поднявшись на высоту в 86 км. Также неделю спустя компания Blue Origin успешно осуществила суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту, среди них был богатейший человек мира Джефф Безос.

"Конечно, суборбитальные полеты возможны, единственное, нужно потратить деньги и создать подобный самолет - сложно назвать этот объект космическим кораблем. Суборбитальные полеты - это, действительно, подъемный бизнес, плюс масштабируемый, если есть соответствующие инвесторы. Когда-то разрабатывался в России проект суборбитальных полетов, но, к сожалению, в какой-то момент из него вышли инвесторы, и проект заглох. Но если будет желание, то и мощности, и инженерные силы у нас есть", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности суборбитальных полетов в России на фоне полетов Брэнсона и Безоса.

По словам Рязанского, "проблем с мозгами и руками в России нет", но должны быть созданы условия для стартапов, а также должно быть понимание, что Роскосмос готов сотрудничать с инвесторами.

Сергей Рязанский родился 13 ноября 1974 года в Москве. Окончил биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности "вирусология". В 2011 году был зачислен в отряд космонавтов. Дважды побывал в космосе в составе 37-го и 53-го экипажей МКС. Суммарно в ходе осуществления четырех выходов в открытый космос провел там 27 с половиной часов.