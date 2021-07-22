Специалисты проводят проверку работоспособности бортового оборудования модуля "Наука"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты по телеметрии проверяют работоспособность бортового оборудования многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в четверг.

"В настоящее время идет получение телеметрии от систем модуля "Наука". По данным телеметрии проводится проверка работоспособности бортового оборудования модуля", - отметили в пресс-службе.

Ранее в госкорпорации сообщили ТАСС, что решение о времени отстыковки модуля "Пирс" от МКС, место которого должен занять модуль "Наука", будет принято после проведения регламентных расчетов и операций. Сейчас "Пирс" пристыкован к надирному порту служебного модуля "Звезда".

Ракета "Протон-М" с многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) "Наука" стартовала с космодрома Байконур в 17:58 мск в среду. Сейчас модуль находится на околоземной орбите. Как сообщил Рогозин во время выведения, Барнаульская станция временно не принимала телеметрию.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос. "Наука" доставит на МКС емкости с водой, поручни, вентиляторы, кабели и другие грузы.