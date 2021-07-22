Тестовое включение двигателей модуля "Наука" прошло штатно

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Тестовое включение двигателей многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" прошло штатно. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"Тестовое включение двигательной установки модуля "Наука" и импульс формирования орбиты отработаны штатно", - говорится в сообщении.

Ракета "Протон-М" с многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) "Наука" стартовала с космодрома Байконур в 17:58 мск. Сейчас модуль находится на околоземной орбите. Как сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время выведения, Барнаульская станция временно не принимала телеметрию.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос. "Наука" доставит на МКС емкости с водой, поручни, вентиляторы, кабели и другие грузы.