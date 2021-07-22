Роскосмос может вскоре приступить к строительству стартового комплекса для ракеты "Союз-5"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Роскосмоса может в августе подписать контракт по проекту "Байтерек" и приступить на Байконуре к работе по созданию стартового комплекса для ракеты "Союз-5". Об этом написал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

"В Нур-Султане переговоры по проекту "Байтерек" прошли успешно. Сняли все основные разногласия. Надеюсь, в августе Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры Роскосмоса подпишет контракт, и приступим к строительным работам на Байконуре по созданию стартового комплекса для нашей новейшей ракеты "Союз-5", - говорится в сообщении.

В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Протокол определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации.

Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации космического ракетного комплекса "Зенит-М". Россия разрабатывает ракеты-носители "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать оттуда. Первый старт запланирован на четвертый квартал 2023 года. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".