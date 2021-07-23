Спутник "Глонасс" № 716 вывели из состава группировки

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российский навигационный спутник "Глонасс" № 716 (15-я точка) выведен из состава группировки системы. Об этом говорится в сообщении Информационно-аналитического центра координатно-временного обеспечения.

"По сообщению центра управления системой ГЛОНАСС 20.07.2021 г. прекращены все работы с КА [космический аппарат] "Глонасс-М" № 716 (15-я точка). КА выведен из состава орбитальной группировки ГЛОНАСС", - говорится в сообщении.

Спутник "Глонасс-М" № 716 был запущен на орбиту в 2006 году и введен в строй 12 октября 2007 года.

Сейчас в составе группировки находятся 26 спутников "Глонасс", из них 23 аппарата используются по целевому назначению, один спутник временно выведен на техобслуживание, еще два спутника проходят летные испытания. Для покрытия всего земного шара требуются 24 работающих аппарата "Глонасс".