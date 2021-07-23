Рогозин провел совещание по полету "Науки"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел совещание по полета многоцелевого лабораторного модуля "Наука", запущенного в среду с космодрома Байконур. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе госкорпорации.

"Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин провел совещание в Центре управления полетами АО "ЦНИИмаш" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") по оценке работы систем и агрегатов многоцелевого лабораторного модуля и Международной космической станции", - отметили в Роскосмосе.

Как уточнили в госкорпорации, на совещании выступил с докладом руководитель полетом российского сегмента МКС, генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев. "Было отмечено, что в настоящее время продолжается плановая работа по циклограмме", - подчеркнули в Роскосмосе.

Ракета "Протон-М" с многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) "Наука" стартовала с космодрома Байконур в 17:58 мск. Сейчас модуль находится на околоземной орбите. Как сообщил Рогозин во время выведения, Барнаульская станция временно не принимала телеметрию. Накануне прошло тестовое включение двигателей "Науки", проведено две коррекции орбиты.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос. "Наука" доставит на МКС емкости с водой, поручни, вентиляторы, кабели и другие грузы.