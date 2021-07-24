Источник: РФ сможет выполнять вместе с другими странами миссии с помощью ядерного буксира

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 24 июля. /ТАСС/. Совместные с международными партнерами космические миссии могут в будущем выполняться с помощью разрабатываемого в РФ ядерного буксира "Зевс". Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"В первую очередь проект создается для нашей Академии наук. Но в том числе прорабатывается вопрос международного сотрудничества: мы можем выполнять миссии с участием зарубежной полезной нагрузки", - отметил собеседник агентства в кулуарах Международного авиационно-космического салона (МАКС).

По словам источника, проработкой научной программы занимается Институт космический исследований РАН. "У наших академиков очень много идей", - добавил он.

В декабре прошлого года стало известно, что Роскосмос и КБ "Арсенал" заключили контракт на разработку аванпроекта ядерного буксира "Нуклон", который будет использоваться при полетах в дальний космос. Стоимость контракта составляет более 4,17 млрд рублей. Он был заключен 10 декабря. В качестве даты окончания исполнения контракта указано 28 июля 2024 года.

В конце декабря гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что аппарат будет называться "Зевс".