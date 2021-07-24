SpaceX запустит аппарат NASA для изучения спутника Юпитера в 2024 году

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) доверило компании SpaceX доставку в 2024 году к орбите Европы, спутника Юпитера, зонда Europa Clipper, который с разных высот будет изучать поверхность небесного тела. Как сообщила в пятницу пресс-служба управления, запуск космического аппарата будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy.

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"Миссия Europa Clipper будет запущена в октябре 2024 года с помощью ракеты Falcon Heavy из Космического центра им. Джона Кеннеди в штате Флорида. Общая стоимость контракта составляет около $178 млн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исследовательский зонд Europa Clipper будет оснащен современным набором инструментов для изучения поверхности спутника крупнейшей планеты Солнечной системы на предмет пригодности для жизни. В ходе миссии специалисты NASA планируют сделать снимки высокого разрешения, определить химический состав астрономического тела, изучить геологическую активность и измерить толщину ледяного покрова спутника.