Специалисты ЦУП провели коррекцию орбиты МЛМ "Наука"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Специалисты Центра управления полетами (ЦУП) провели еще одну коррекцию орбиты многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В 17:20:47 и 17:54:20 мск проведена двухимпульсная коррекция орбиты МЛМ "Наука" на маршевом двигателе коррекции и сближения № 1", - говорится в сообщении, опубликованном на канале Рогозина в Telegram.

Он уточнил, что параметры орбиты МЛМ "Наука" соответствуют расчетным.

Ракета "Протон-М" с многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) "Наука" стартовала с космодрома Байконур 21 июля в 17:58 мск. Сейчас модуль находится на околоземной орбите. Как сообщал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, во время выведения Барнаульская станция временно не принимала телеметрию. Также сообщалось, что было проведено тестовое включение двигателей "Науки", осуществлены две коррекции орбиты.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос. "Наука" доставит на МКС емкости с водой, поручни, вентиляторы, кабели и другие грузы.