Физтех разработает программу для проектирования многоспутниковых группировок

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Московский физико-технический институт (МФТИ) при поддержке ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) и Фонда перспективных исследований разрабатывает программный комплекс, с помощью которого можно проектировать многоспутниковые космические группировки. Об этом рассказал ТАСС представитель МФТИ.

"С помощью программы выбираем спутник, компоненты, из которых он будет состоять, после этого отправляем его на моделирование различных вариантов. <...> Мы также можем промоделировать взаимодействие "космос - земля" и посмотреть различные варианты управления", - сказал собеседник агентства на Международном авиационно-космическом салоне, где был представлен демонстратор комплекса.

Как уточнил представитель МФТИ, головным исполнителем является институт, ЦНИИмаш курирует космическую часть, а ФПИ - сам проект.

"Несмотря на то, что комплекс полностью еще не готов, многие расчетные модули используются для решения тех или иных задач, в том числе в интересах Роскосмоса", - добавил собеседник агентства.

В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 отметит 15-летие. Авиасалон пройдет с 20 по 25 июля в Жуковском.