МОСКВА/, 25 июля. /ТАСС/. Отсек-модуль "Пирс" отстыкуют от МКС 26 июля, сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Расстыковка отсека-модуля "Пирс" с российским сегментом МКС запланирована в 13:56 по московскому времени 26 июля, а падение несгораемых элементов в акватории Тихого океана - в 17:51 мск того же дня", - сообщил он.

Модуль "Пирс" был пристыкован к надирному порту служебного модуля "Звезда". Позже его место должен занять многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", который был запущен с космодрома Байконур и уже находится на орбите. Изначально затопление "Пирса" было запланировано на 23 июля, однако было перенесено.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.