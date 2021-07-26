Модуль "Пирс" затопят в Тихом океане

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Модуль "Пирс" российского сегмента Международной космической станции (МКС) будет затоплен в понедельник в Тихом океане, чтобы освободить место для стыковки многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука".

"Сейчас расстыковка с Международной космической станцией запланирована в 13:56 мск, а затопление - в 17:51 мск 26 июля", - сообщили в Роскосмосе.

Затопление модуля будет проходить при помощи транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16", который сейчас пристыкован к "Пирсу". Согласно данным баллистиков, в 13:53 мск будет выдана команда на расстыковку, физическое разделение произойдет в 13:56 мск. Предполагается, что двигательная установка "Прогресса МС-16" для схода с орбиты будет включена в 17:01 мск. В 17:42 мск ожидается вход "Пирса" в плотные слои атмосферы, еще через 10 минут несгораемые элементы будут затоплены в несудоходной части Тихого океана - в 3,6 тыс. км от города Веллингтона и 5,8 тыс. км от города Сантьяго.

Модуль "Пирс"

Модуль "Пирс" был запущен к МКС 15 сентября 2001 года с космодрома Байконур. На орбиту он был выведен с помощью ракеты-носителя "Союз-У" и корабля "Прогресс М-СО1".

Модуль использовался в качестве стыковочного отсека для космических кораблей - как пилотируемых, так и грузовых. Также до ноября 2020 года космонавты совершали из "Пирса" выходы в открытый космос, а в ноябре 2020 года и июне текущего года российские члены экипажа МКС использовали для этих целей "Поиск".

Ранее российские космонавты подготовили модуль к отстыковке. Часть работ была проведена в рамках выхода в открытый космос, часть - в рамках работ на борту станции. Был разделен гидравлический контур, выполнены работы по коммутации для управления стыковочным отсеком через транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-16", а также проверен стыковочный агрегат и его системы.

Сейчас модуль "Пирс" пристыкован к надирному порту служебного модуля "Звезда". Планируется, что после расстыковки его место должен занять многоцелевой лабораторный модуль "Наука", который в среду был запущен с космодрома Байконур. Изначально затопление было запланировано на 23 июля, однако было перенесено на трое суток.

Модуль "Наука"