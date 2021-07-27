{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Японское космическое агентство провело успешное испытание ракеты с новым двигателем

Запуск ракеты осуществили с площадки космического центра Утиноура в префектуре Кагосима

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) во вторник провело успешное испытание метеорологической ракеты S-520 с новым двигателем собственной разработки. Об этом во вторник объявила JAXA.

Отмечается, что успешный запуск ракеты был осуществлен с площадки космического центра Утиноура в префектуре Кагосима. Разрабатываемый японским агентством двигатель генерирует ударную волну за счет сожжения метана и кислорода. В случае успешного завершения разработки применение этой технологии позволит в десять раз сократить размер двигателя для ракет.

Теги
Япония
В созвездии Андромеды обнаружили самый короткий гамма-всплеск
Вспышка длилась рекордно короткое время
Читать полностью