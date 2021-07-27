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В ЦУП не выявили механических помех для стыковки модуля "Наука" с МКС

Внеплановый выход в открытый космос не требуется, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Специалисты Центра управления полетами (ЦУП) не выявили механических помех для стыковки многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" с Международной космической станцией (МКС), внеплановый выход в открытый космос не требуется. Об этом сообщили во вторник в Роскосмосе.

"Минувшей ночью специалисты Центра управления полетами изучили стыковочный узел надирного порта модуля "Звезда", куда планируется пристыковать многоцелевой лабораторный модуль "Наука". В результате анализа было констатировано отсутствие механических помех для стыковки", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Роскосмоса.

В ведомстве подчеркнули, что стыковочные агрегаты готовы к запланированной стыковке "Науки", а внеплановый выход в открытый космос не требуется.

Ранее модуль "Пирс" был отстыкован от МКС и затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Его место должен занять МЛМ "Наука", который был запущен с космодрома Байконур 21 июля. Изначально затопление было запланировано на 23 июля, однако было перенесено на трое суток.

 

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