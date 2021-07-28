ЦУП провел финальную коррекцию орбиты модуля "Наука"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Специалисты Центра управления полетами (ЦУП) провели одноимпульсную коррекцию орбиты многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука". Об этом сообщил в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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"В 16:43:07 мск проведена одноимпульсная коррекция орбиты МЛМ "Наука" двигателем коррекции и сближения №1", - говорится в сообщении, опубликованном на канале Рогозина в Telegram.

Глава госкорпорации подчеркнул, что в Роскосмосе готовы к стыковке станции с модулем. "Пообщался из ЦУП с нашим экипажем на МКС, пожелал космонавтам успешной работы завтра. Самочувствие и настроение экипажа хорошее. К стыковке станции с МЛМ готовы", - отметил он.

В свою очередь в Роскосмосе уточнили, что это финальная коррекция орбиты. "Проводить новые коррекции орбиты перед стыковкой "Науки" с российским сегментом Международной космической станцией, которая запланирована в 16:26 мск 29 июля, не планируется", - говорится в сообщении.

Предыдущая коррекция орбиты "Науки" была проведена 27 июля.

Ракета "Протон-М" с многоцелевым лабораторным модулем "Наука" стартовала с космодрома Байконур 21 июля в 17:58 мск. Сейчас модуль находится на околоземной орбите. Как сообщал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, во время выведения Барнаульская станция временно не принимала телеметрию. Также сообщалось, что было проведено тестовое включение двигателей "Науки".