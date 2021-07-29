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В NASA заявили, что ситуация с модулем "Наука" стабильная

В ведомстве отметили, что двигатели модуля неожиданно включились после стыковки с МКС, опасности для экипажа нет
Многоцелевой лабораторный модуль “Наука” Олег Новицкий/Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
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Многоцелевой лабораторный модуль “Наука”
© Олег Новицкий/Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Ситуация с многоцелевым лабораторным модулем "Наука", у которого произошло незапланированное включение двигателей после стыковки с Международной космической станцией (МКС), в настоящее время стабильна. Об этом сообщило в четверг Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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"Сейчас все находится в стабильном состоянии", - сказал диктор NASA в ходе прямой трансляции из центра управления полетами в Хьюстоне, добавив, что, согласно получаемым данным, все остальные системы модуля работают в штатном режиме.

В NASA заявили, что двигатели модуля "Наука" неожиданно включились после стыковки с МКС, опасности для экипажа нет. 

"После стыковки модуля "Наука" этим утром с МКС двигатели модуля непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск), изменив высоту станции на 45 градуса, - отмечается в сообщении, опубликованном в Twitter. - В результате операций по восстановлению работоспособного состояния высота была восстановлена, и опасности для экипажа нет".

В NASA заявили, что экипаж МКС не обнаружил внешних повреждений в результате ситуации с модулем "Наука".​​​​​

Ранее сообщалось, что "Наука" успешно пристыковалась к МКС. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

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