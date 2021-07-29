В Роскосмосе сообщили, что специалисты работают с остатками топлива в модуле "Наука"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Многоцелевой лабораторный модуль "Наука", который в четверг пристыковался к МКС, переводят из полетного режима, идут работы с остатками топлива.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Идет процесс перевода модуля "Наука" из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле", - сказали в госкорпорации.

"Наука" была запущена с космодрома Байконур 21 июля. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Модуль "Наука" оснащен вторым туалетом для российского сегмента, каютой для третьего члена экипажа РФ, а также европейским манипулятором ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.