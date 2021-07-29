Система модуля "Наука" продолжала реагировать на выполнение операций после стыковки

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Система многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" продолжала реагировать на дальнейшие операции после стыковки с МКС. Об этом сообщил ТАСС источник в Центре управления полетами (ЦУП).

"После стыковки с МКС 20-тонного модуля "Наука" его система управления продолжала реагировать на выполнение хода дальнейших операций. Для компенсации импульса выполнено восстановление ориентации МКС двигателями транспортно-грузового корабля "Прогресс", - сказал источник.

Ранее в NASA заявили, что двигатели МЛМ "Наука" неожиданно включились в четверг после стыковки с МКС, но опасности для экипажа нет.

"Наука" была запущена с космодрома Байконур 21 июля. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Модуль "Наука" оснащен вторым туалетом для российского сегмента, каютой для третьего члена экипажа РФ, а также европейским манипулятором ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.