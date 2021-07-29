Экипаж МКС приостановит обычные работы из-за ситуации с модулем "Наука"

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Экипаж Международной космической станцией (МКС) приостановит выполнение запланированных на четверг регулярных задач в связи с ситуацией с модулем "Наука", двигатели которого ранее неожиданно включились после стыковки с орбитальным комплексом. Об этом заявили в NASA.

"Экипаж МКС в безопасности и отменит свои планы на сегодня, чтобы сосредоточиться на восстановительных работах после неожиданной потери высоты, вызванной включением двигателей модуля "Наука", - сообщили в Twitter космического ведомства США. В NASA отметили, что станция "в нормальном состоянии".

Причины, которые привели к непреднамеренному включению двигателей российского модуля после стыковки, остаются неизвестны, идет работа по их выяснению.

"Прошло около полутора часов с тех пор, как МКС временно потеряла контроль над ориентацией в результате непреднамеренного включения двигателей прибывшего модуля "Наука". Пока неизвестно, что вызвало это происшествие, - отметили в NASA. - Продолжается работа, чтобы лучше разобраться в том, что привело к непроизвольному включению двигателей модуля".

Как сообщили в NASA ранее, двигатели модуля "Наука" неожиданно включились в четверг после стыковки с МКС. Из-за этого высота станции была изменена. Сейчас она восстановлена. В ведомстве констатировали, что "опасности для экипажа нет".

Ранее сообщалось, что "Наука" успешно пристыковалась к МКС. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.