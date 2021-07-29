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Маск поздравил Рогозина со стыковкой модуля "Наука" к МКС

Модуль успешно пристыковался к МКС 29 июля

ТАСС, 29 июля. Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поздравил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина с состоявшейся стыковкой многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" с МКС.

"Поздравляю!" - говорится в сообщении Маска в Twitter. Рогозин ответил главе SpaceX: "Спасибо большое! И тебе наилучшие пожелания, Илон!"

МЛМ "Наука" успешно пристыковался к МКС в четверг.

 

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичСШАРоссияМаск, Илон
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