NASA отложило запуск корабля Starliner из-за инцидента с модулем "Наука" на МКС

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Намеченный на 30 июля запуск космического корабля Starliner компании Boeing для полета к Международной космической станции (МКС) отложен на неопределенный срок после инцидента с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с МКС. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA и Boeing решили отменить пятничный запуск [корабля Starliner] <...>. Данный шаг даст экипажу МКС время для продолжения проверок недавно прибывшего модуля "Наука" и позволит удостовериться, что станция будет готова к прибытию Starliner", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

В NASA отметили, что специалисты "изучают следующую доступную возможность" для проведения запуска.

Ранее в NASA сообщили, что после стыковки модуля "Наука" этим утром с МКС его двигатели непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск), изменив высоту станции на 45 градусов. Ситуация не угрожала экипажу.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса, после стыковки "Науки" с МКС аппарат переводят из полетного режима, "проводится работа с остатками топлива в модуле". В свою очередь источник ТАСС в Центре управления полетами сообщил, что система управления модуля "Наука" после стыковки с МКС продолжала реагировать на выполнение дальнейших операций.

О новом американском корабле

Корабль Starliner, разработанный компанией Boeing, имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Он был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю.

Второй испытательный беспилотный запуск корабля Starliner к МКС был запланирован на 30 июля. Ожидалось, что аппарат совершит стыковку со станцией вечером 31 июля.