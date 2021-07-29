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Роскосмос планирует запустить на МКС модуль "Причал" 24 ноября

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что это позволит расширить возможности стыковок со станцией кораблей, в том числе нового "лунного" корабля "Орел"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" 24 ноября планирует запуск на Международную космическую станцию (МКС) узлового модуля "Причал". Об этом сообщил директор корпорации Дмитрий Рогозин в Twitter.

"Предварительно на 24 ноября планируем запуск на МКС еще одного модуля - узлового ("Причал") <…> Это позволит нам расширить возможности стыковок со станцией наших кораблей, в том числе нового "лунного" корабля "Орел", - говорится в сообщении.

Узловой модуль должен пристыковаться к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который в четверг причалил в МКС. Ранее гендиректор Роскосмоса сообщил журналистам в Центре управления полетами, что госкомиссия проанализирует возникшие при запуске модуля "Наука" проблемы и учтет их при осеннем запуске узлового модуля.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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