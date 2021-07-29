Рогозин сообщил, что на борту МКС все в порядке после инцидента с модулем "Наука"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Экипаж Международной космической станции (МКС) отдыхает, на борту МКС все в порядке. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"На МКС порядок. Экипаж отдыхает. И вам советую", - написал Рогозин в Twitter.

После стыковки модуля "Наука" с МКС двигатели модуля неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск), изменив высоту станции на 45 градусов. Ситуация не угрожала экипажу. В Роскосмосе сообщили ТАСС, что идет процесс перевода модуля "Наука" из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле.

Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Модуль "Наука" оснащен вторым туалетом для российского сегмента, каютой для третьего члена экипажа РФ, а также европейским манипулятором ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.