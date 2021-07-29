В NASA заявили, что ущерба для МКС из-за инцидента с модулем "Наука" нет

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты NASA не зафиксировали какого-либо ущерба Международной космической станции (МКС) в результате инцидента с российским модулем "Наука". Об этом заявил в четверг во время телефонной пресс-конференции руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

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"Мы не заметили никакого ущерба МКС. Мы проведем в ближайшее время проверку всех телеметрических данных, но пока ничего не видим, - сказал он. - Мы спросили экипаж, трясется ли станция или происходит что-то еще в таком роде. Ответ был отрицательным, ничего такого не происходит".

"Мы будем работать с российскими коллегами, проверять модули на станции. Не только на ее поверхности, но и по всей станции. Будем искать, есть ли какие-то причины для беспокойства. Но пока рано об этом говорить, посмотрим, что можно сделать", - добавил Монталбано.

Ранее в NASA сообщили, что после стыковки модуля "Наука" этим утром с МКС его двигатели непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск), изменив высоту станции на 45 градусов. Ситуация не угрожала экипажу.

Роль Роскосмоса

США рассчитывают на то, что госкорпорация "Роскосмос" займется расследованием инцидента с включением двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с Международной космической станцией, добавил Монталбано.