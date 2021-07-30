В NASA сообщили, что незначительные утечки воздуха с МКС сохраняются

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Утечка воздуха с МКС продолжается, ее объемы составляют около фунта (примерно 450 г, менее 0,5 кубометра) за сутки. Об этом заявил в четверг во время телефонной пресс-конференции руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

"Мы держим люк в сервисный модуль, где происходят небольшие утечки воздуха, по большей части закрытым. Мы еще фиксируем незначительные утечки. Это немногим больше фунта в день. Это нас не беспокоит", - сказал он.

Монталбано не связал инцидент с модулем "Наука" с утечками воздуха. По его словам, вокруг МКС не фиксируется после него каких-либо обломков, которые могли бы повредить станцию.

Ранее в NASA сообщили, что после стыковки модуля "Наука" с МКС его двигатели неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск), изменив высоту станции на 45 градусов. Ситуация не угрожала экипажу.

Утечка воздуха с МКС впервые была зафиксирована в августе 2018 года. После ремонтных работ в марте 2021 года ее объем значительно сократился. Экипаж МКС продолжает усилия по выявлению и герметизации трещин.