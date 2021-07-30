Руководитель полета NASA после ситуации с "Наукой" заявил, что рад сохранности батарей МКС

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Руководитель полета американского сегмента Международной космической станции (МКС) Зебулон Сковилль заявил, что после инцидента с российским многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) "Наука" он еще никогда не был так рад сохранности всех солнечных батарей МКС. Соответствующую публикацию он разместил в четверг у себя в Twitter .

По словам Сковилля, впервые в его карьере ему пришлось объявлять о происшествии в космосе. Сковилль подчеркнул, что гордится сотрудниками центра управления полетами в Хьюстоне, а также отметил, что "никогда еще не был так рад видеть, что все солнечные панели и батареи [МКС] по-прежнему на месте".

Как информировали ранее в NASA, двигатели модуля "Наука" неожиданно включились в четверг после стыковки с МКС. Из-за этого высота станции была изменена. Сейчас она восстановлена. В NASA констатировали, что "опасности для экипажа нет".

Ранее сообщалось, что "Наука" успешно пристыковалась к МКС. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.