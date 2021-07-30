Источник: перенос запуска корабля Starliner связан с погодными условиями

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Запуск пилотируемого корабля CST-100 Starliner компании Boeing мог быть перенесен по погодным условиям и до стыковки модуля "Наука" с МКС. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Как уточнил собеседник агентства, по прогнозу синоптиков, 30 июля в районе космодрома на мысе Канаверал вероятность благоприятных для запуска погодных условий составляла 40%. "При такой вероятности пуск ракеты-носителя Atlas V с пилотируемым кораблем CST-100 Starliner компании Boeing мог бы быть перенесен и до нештатной ситуации на борту Международной космической станции", - отметил источник.

По словам собеседника агентства, теперь NASA и Boeing планируют запустить корабль в следующее "окно" - 3 августа в 17:20, а 4 августа осуществить стыковку.

Ранее в четверг НАСА сообщило о переносе намеченного на 30 июля запуска Starliner к МКС. Тогда перенос связали с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с МКС.

Корабль Starliner, разработанный компанией Boeing, имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Он был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю.

Второй испытательный беспилотный запуск корабля Starliner к МКС был запланирован на 30 июля. Ожидалось, что аппарат совершит стыковку со станцией вечером 31 июля.