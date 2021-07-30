Источник: связанных с работой во время полета "Науки" специалистов представят к наградам

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты, которые высоко проявили свой профессионализм во время запуска и полета многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", будут представлены к наградам. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Все специалисты, проявившие в ходе подготовки МЛМ к запуску и во время самого полета свой высокий профессионализм и волевые качества, будут представлены к наградам", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, соответствующее указание дал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в пятницу утром.

"Наука" была запущена с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. Сейчас идет процесс его перевода из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Модуль "Наука" оснащен вторым туалетом для российского сегмента, каютой для третьего члена экипажа РФ, а также европейским манипулятором ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.