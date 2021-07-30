Специалисты 30 июля завершат процедуры с двигательной установкой модуля "Наука"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Работы с двигательной установкой многоцелевого лабораторного модуля "Наука", пристыковавшегося 29 июля к МКС, будут завершены в пятницу. Об этом говорится в распространенном сообщении Роскосмоса.

"30 июля 2021 года специалисты Главной оперативной группы управления (ГОГУ, РКК "Энергия" имени С. П. Королева, входит в состав госкорпорации "Роскосмос") завершают комплекс процедур с двигательной установкой модуля "Наука" в интересах безусловного обеспечения безопасности как Международной космической станции, так и всего экипажа", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, после завершения работ запланировано открытие люков: сначала переходного отсека, после чего - самого модуля. "Накануне специалисты ГОГУ совместно с российскими членами экипажа экспедиции МКС-65 убедились, что основной стык герметичен. Полет Международной космической станции продолжается по намеченной программе", - добавили в госкорпорации.

"Наука" была запущена с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. После стыковки диктор НАСА сообщил о неожиданном срабатывании двигателей "Науки". В Роскосмосе пояснили, что сейчас идет процесс ее перевода из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Модуль "Наука" оснащен вторым туалетом для российского сегмента, каютой для третьего члена экипажа РФ, а также европейским манипулятором ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.