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Запуск корабля Starliner к МКС перенесли из-за погоды

Источник в ракетно-космической отрасли ранее сообщал, что теперь NASA и Boeing планируют запустить корабль 3 августа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Запуск американского пилотируемого корабля CST-100 Starliner компании Boeing перенесен в связи с погодными условиями, говорится в распространенном в пятницу сообщении Роскосмоса.

Ранее источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщал, что запуск Starliner мог быть перенесен из-за погодных условий. По словам собеседника агентства, теперь NASA и Boeing планируют запустить корабль в следующее "окно" - 3 августа в 17:20, а 4 августа осуществить стыковку.

"Запуск миссии Orbital Flight Test-2 к Международной космической станции был запланирован на вечер пятницы, однако был перенесен на резервную дату из-за погодных условий", - сообщили в Роскосмосе.

Ранее NASA сообщило о переносе намеченного на 30 июля запуска Starliner к МКС. Тогда перенос связали с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с МКС.

Корабль Starliner, разработанный компанией Boeing, имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Он был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю.

Второй испытательный беспилотный запуск корабля Starliner к МКС был запланирован на 30 июля. Ожидалось, что аппарат совершит стыковку со станцией вечером 31 июля.

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