В РКК "Энергия" назвали причину нештатного включения двигателей модуля "Наука" на МКС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Двигательная установка многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" включилась в четверг из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. Об этом сообщил ТАСС генконструктор РКК "Энергия", руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

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"Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом", - отметил Соловьев.

По словам руководителя полетом РС МКС, эта ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигательной установки модуля "Звезда".

Соловьев подчеркнул, что на всех этапах полета модуля к МКС система сближения "Науки" работала надежно и устойчиво. На ближнем участке сближения были незначительные колебания, с которыми удалось справиться системе стыковки.

"Это привело к спокойной стыковке и касанию с номинальными скоростями, что, в свою очередь, привело к механическому соединению. Механика стыковки отработала надежно, без замечаний и привела к закрытию обоих стыковочных механизмов - станции и модуля", - добавил Соловьев.

Ориентация МКС

Ориентация Международной космической станции в настоящий момент является штатной, все ее системы работают нормально, сообщили в РКК "Энергия".

По словам генконструктора "Энергии", создан надежный внутренний силовой и командный интерфейс, а также интерфейс энергопитания, которые связали модуль "Наука" с МКС. В настоящий момент экипаж станции выравнивает давление в "Науке", что займет много времени из-за большого объема модуля.

"Во второй половине дня экипаж откроет люки, войдет в модуль и включит необходимые средства очистки атмосферы и приступит к нормальной штатной работе", - добавил руководитель полетом РС МКС.

Соловьев подчеркнул, что главная оперативная группа управления работает в штатном режиме и управляет всем комплексом, включая модуль "Наука".

МЛМ "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. После стыковки в NASA сообщили, что двигатели модуля "Наука" непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск) в четверг. Ситуация не угрожала экипажу.

В Роскосмосе в четверг сообщали, что идет процесс перевода модуля из полетного режима в режим "состыкован с МКС", проводится работа с остатками топлива в модуле. В свою очередь Соловьев пояснил, что двигатели "Науки" включились в четверг из-за кратковременного сбоя в работе программного обеспечения.