Рогозин предположил, что двигатели "Науки" могли включиться из-за операторов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Двигатели многоцелевого лабораторного модуля "Наука" могли сработать, поскольку кто-то из операторов не учел возможность дальнейшей корректировки системы управления "Науки", но ошибка быстро была компенсирована. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда" .

"Возможно, кто-то из операторов не учел, что система управления продолжит себя корректировать в пространстве", - сказал Рогозин. По словам главы Роскосмоса, ориентация станции в пространстве осуществляется исключительно российскими средствами. "Если мы и совершили небольшую ошибку, наши операторы, то немедленно эта ошибка была компенсирована", - подчеркнул он. При этом Рогозин не исключил, что операторы, которые не учли возможность ошибки, получат замечание.

Рогозин также рассказал, что космонавты смогут жить в многоцелевом лабораторном модуле "Наука" после разгрузки доставленной на нем на МКС аппаратуры. "Сейчас МЛМ готов к жизни процентов на 50%", - отметил Рогозин. По словам главы Роскосмоса, чтобы его можно было использовать для жизни в полной мере, его надо разгрузить, так как там много научной аппаратуры, полезной нагрузки, которую надо переместить в другие отсеки. Как уточнил Рогозин, после нескольких выходов в открытый космос будет завершена работа по адаптации "Науки". "После этого в полную силу заработает. Надеюсь, к Новому году справимся", - добавил он.

Об инциденте

МЛМ "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. После стыковки в NASA сообщили, что двигатели модуля "Наука" непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск) в четверг. Ситуация не угрожала экипажу. В Роскосмосе пояснили, что сейчас идет процесс перевода модуля из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле.

В свою очередь генконструктор РКК "Энергия", руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев пояснил, что двигатели "Науки" включились в четверг из-за кратковременного сбоя в работе программного обеспечения.

О Starliner

Рогозин назвал опрометчивым шагом назначение запуска корабля CST-100 Starliner компании Boeing сразу после стыковки многоцелевого модуля "Наука" с МКС.

"Я бы на их месте тоже перенес. Зачем они вообще поставили в стык свой запуск с нашей стыковкой? Это с самого начала было неразумно с их стороны. Потому что новый модуль прилетел. Надо спокойно его адаптировать, подключить всю автоматику, обеспечить открытие люков. Мы ожидаем сегодня через полтора часа открытие люков, стравить давление в баках и так далее. Это требует определенного времени и спокойной работы. Нет, им надо было обязательно лететь. Теперь они поняли, что это был опрометчивый шаг", - сказал Рогозин.

Он отметил, что у американцев могли быть какие-то другие основания для переноса, помимо погоды. "Нормально они полетят 3 августа. Никто их не торопит, ничего их не прижимает, никого им спасать не надо", - сказал глава Роскосмоса.

Рогозин напомнил, что этот запуск будет повторением после неудачной попытки испытаний, которая была осуществлена полтора года назад. "У них была ошибка с этим кораблем в свое время. Они его запустили. У них была проблема с программным обеспечением, они пролетели мимо МКС и пошли на посадку. Поэтому сейчас повторение того, что у них полтора года тому назад была неудачная попытка испытаний", - пояснил он.

"Пожелаем им удачи, чтобы у них было все нормально, но я не очень понимаю какие-то с их стороны нервные окончания. Если люди слабонервные, им не надо заниматься космической деятельностью. Надо идти в блогеры. Вот у нас блогеры - они слабонервные. В космической отрасли должны работать люди компетентные, мотивированные на результат <...> и способные работать в этой команде", - отметил Рогозин.

Перенос запуска

В четверг NASA сообщило о переносе намеченного на 30 июля запуска Starliner к МКС. Тогда перенос связали с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с МКС.

Позже Роскосмос распространил сообщение, согласно которому запуск американского пилотируемого корабля CST-100 Starliner компании Boeing перенесен в связи с погодными условиями. Теперь NASA и Boeing планируют запустить корабль в следующее "окно" - 3 августа в 17:20, а 4 августа осуществить стыковку.

Корабль Starliner, разработанный компанией Boeing, имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Он был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю.

Второй испытательный беспилотный запуск корабля Starliner к МКС был запланирован на 30 июля. Ожидалось, что аппарат совершит стыковку со станцией вечером 31 июля.